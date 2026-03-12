Guterres’le Erdoğan Arasında Ankara’da Anlamlı Ziyaret

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES ANKARA’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti. Erdoğan, Guterres’in “2017 yılından beri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik görevini tarafsızlık ve büyük bir ferasetle yürüten kıymetli dostum” olduğunu belirterek, “Ülkemizde ağırlamanın memnuniyeti içindeyim.” dedi. Erdoğan, Guterres’in Türkiye’ye yaptığı her ziyaretin ayrı bir önem taşıdığını ifade etti. Genel Sekreter’in görev süresince gerçekleştirdiği projeler ve mültecilerin korunmasına yönelik katkılarına dikkat çekti. “Bu altıncı ziyareti vesilesiyle Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

DEĞERLERİMİZİ SÜREKLİ YAŞATIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten miras kalan ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesinin dış politikalarının temelini oluşturduğunu vurguladı. Erdoğan, “Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz.” dedi. Acı ve trajedilerin son bulması yönünde tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

GUTERRES’İN BAŞARILARI

Guterres’in barış ve diyaloğa olan katkılarına dikkat çeken Erdoğan, “Portekiz Başbakanı olarak ülkesinde refahı artırmış, yapıcı ve uzlaştırıcı siyaset tarzıyla halkın takdirini kazanmıştır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Guterres’in Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği döneminde yerinden edilenlerin korunması konusunda gösterdiği çabalarının önemli olduğunu belirtti. Guterres’in liderliğinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine yükselmesine katkıda bulunduğu inancını dile getirdi.

İŞ BİRLİKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı, Guterres ile birlikte sağlanan Karadeniz Tahıl Girişimi’nin, küresel gıda krizini önleyici bir etki yarattığını ifade etti. Erdoğan, “Ukrayna’da barışın yeniden inşası ve savaşın sonlandırılması yönündeki çabalarda Birleşmiş Milletler ile yakın iş birliğimizi devam ettiriyoruz.” dedi. Bu zor günlerde diyalog ve diplomasi çağrılarına büyük önem verdiklerini belirtti.

YOĞUN DİPLOMASİ ÇABALARI

Türkiye, uluslararası barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüyor. Erdoğan, İran merkezli şiddet sarmalının büyümemesi için aktif bir diplomasi trafiği sürdürdüklerini ifade etti. “Umutları kırmak, bizi mücadelemizden vazgeçirmek isteyenlere karşı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Dünya genelinde barış için görev yapan Birleşmiş Milletler personeline selamlarını ileterek konuşmasını sonlandırdı.