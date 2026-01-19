Güvenli Ödeme Sistemi Taşınmaz Satışlarına Geliyor

Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme süreci başlıyor. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sisteminin, konut ve arsa satışlarında da zorunlu hale getirilmesinin hazırlıklarını yapıyor. Bu düzenlemenin dolandırıcılık ve kayıt dışı işlemlerin azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

1 MAYIS’TAN İTİBAREN YÜKÜMLÜ OLACAK

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılacak değişiklikle, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödeme; nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle yapılsa dahi Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale gelecek. Böylece satış bedeli, tapu devri ile eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde aktarılacak.

KAYIT DIŞILIK VE RİSKLER AZALACAK

Mevcut durumda taraflar arasında doğrudan yapılan ödemeler, dolandırıcılık, sahte para, hırsızlık ve kayıt dışı işlemler gibi birçok riski barındırabiliyor. Yeni sistem sayesinde, yüksek miktarda nakit taşıma gerekliliği ortadan kalkacak ve para transferi daha güvenli bir zemin üzerine taşınacak.

SİSTEM HERKES İÇİN FAYDALI

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamanın olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayarak, “Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak” diye konuştu.

PAYLAŞIM TAPU DEVİYLE EŞ ZAMANLI OLACAK

Taylan’ın verdiği bilgilere göre; belirlenen bankalarda satış bedeli bloke edilerek hesap açılacak. e-Devlet üzerinden alınan referans numarasıyla tapu işlemleri başlatılacak. Tapu devri tamamlandığında, tapu dairesinin onayıyla para satıcının hesabına aktarılacak. Olumsuz bir durumda ise bedel güvenli bir şekilde korunacak.