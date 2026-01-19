Güvenli Ödeme Sistemi Taşınmaz Satışlarına Geliyor

guvenli-odeme-sistemi-tasinmaz-satislarina-geliyor

Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme süreci başlıyor. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sisteminin, konut ve arsa satışlarında da zorunlu hale getirilmesinin hazırlıklarını yapıyor. Bu düzenlemenin dolandırıcılık ve kayıt dışı işlemlerin azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

1 MAYIS’TAN İTİBAREN YÜKÜMLÜ OLACAK

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılacak değişiklikle, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödeme; nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle yapılsa dahi Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale gelecek. Böylece satış bedeli, tapu devri ile eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde aktarılacak.

KAYIT DIŞILIK VE RİSKLER AZALACAK

Mevcut durumda taraflar arasında doğrudan yapılan ödemeler, dolandırıcılık, sahte para, hırsızlık ve kayıt dışı işlemler gibi birçok riski barındırabiliyor. Yeni sistem sayesinde, yüksek miktarda nakit taşıma gerekliliği ortadan kalkacak ve para transferi daha güvenli bir zemin üzerine taşınacak.

SİSTEM HERKES İÇİN FAYDALI

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamanın olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayarak, “Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak” diye konuştu.

PAYLAŞIM TAPU DEVİYLE EŞ ZAMANLI OLACAK

Taylan’ın verdiği bilgilere göre; belirlenen bankalarda satış bedeli bloke edilerek hesap açılacak. e-Devlet üzerinden alınan referans numarasıyla tapu işlemleri başlatılacak. Tapu devri tamamlandığında, tapu dairesinin onayıyla para satıcının hesabına aktarılacak. Olumsuz bir durumda ise bedel güvenli bir şekilde korunacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye Ordusundan Tarihi Operasyon Gelişmeleri

Suriye ordusu, Deyrizor ve Rakka dahil birçok kenti SDG/YPG'den temizleyerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu gelişme, Selahattin Demirtaş'ın Suriye ile ilgili açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Gündem

Toyota Ve Lexus Kullanıcıları Almanya’da İsyan Etti

Toyota ve Lexus, yasal gereklilikler ve çevre şartları nedeniyle Almanya'daki 100 binden fazla aracın uzaktan klima kontrolünü askıya aldı.
Gündem

Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif olarak belirlendi.
Gündem

Türk Savunma Sanayii Doha’da Göz Dolduruyor

Türkiye, 47 savunma sanayii firmasıyla birlikte Katar'ın Doha şehrinde gerçekleşen DIMDEX 2026 Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’na katıldı.
Gündem

Metro İstanbul M5 Hattında Hafta Sonu Seferler Durduruluyor

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın uzatma etabındaki entegrasyon çalışmaları sebebiyle, iki gün boyunca seferler yapılamayacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.