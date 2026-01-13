Güvenlik Görevlilerini Kelepçeleyip 30 Torba Para Çaldılar

Olayın detayları korkutucu şekilde gelişti.

SOYGUNCULAR PARA YÜKLEME İŞLEMİ SIRASINDA SALDIRDI

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, bir zincir marketin önünde meydana gelen soygunda, güvenlik şirketine ait para nakil aracında görevli iki güvenlik personeli, ATM’ye para yüklerken saldırıya uğradı. Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında gerçekleşti. Görevli güvenlik çalışanları C.M. (24) ve R.A. (37), ATM içerisinde işlem yaptıkları esnada, arkalarından gelen üç şüpheli tarafından silahla tehdit edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KELEPÇELENDİ VE PARALAR ÇALINDI

Silahlı şahıslar, güvenlik görevlileri C.M. ve R.A.’yı etkisiz hale getirerek ellerini plastik kelepçelerle bağladı. Soyguncular, güvenlik görevlisi R.A.ya ait silah ve cep telefonunu da gasp etti. Ardından, ATM’den ve nakil aracından yaklaşık 30 milyon TL değerinde olduğu tahmin edilen parayı alarak olay yerinden kaçtı. Soyguncular, kaçış için beklettikleri hafif ticari araca binerek izlerini kaybettirdi.

OLAY SONRASI ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Güvenlik görevlilerinin durumu ihbar etmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak ve olay yerinde parmak izi incelemeleri gerçekleştirerek soyguncuların izini sürmeye başladı. Dövüldükleri iddia edilen güvenlik personelleri, olayın ardından ilk ifadelerinde şok geçirdiklerini ifade etti.

