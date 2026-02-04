Güvenlik Güçlerinden Borsa Manipülasyonuna Operasyon

guvenlik-guclerinden-borsa-manipulasyonuna-operasyon

Güvenlik güçleri, borsa manipülasyonu yapanlara karşı sessiz kalmıyor. Yaklaşık altı aydır süren soruşturma çerçevesinde ekipler önemli bir adım daha attı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda borsayı manipüle eden bireyler için operasyon gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlaması kapsamında ve hisse senedi piyasasını olumsuz etkilediği belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Elazığ, Ordu ve Amasya dahil olmak üzere toplamda 8 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Dilek İmamoğlu’nun Kardeşi Ali Kaya Gözaltına Alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı.
Gündem

Borsa Manipülasyonu İçin 8 İlde Operasyon Başlatıldı

İstanbul merkezli olarak yapılan borsa operasyonunda, 8 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Rıza Kayaalp Resmi Müsabakalara Dönüş Yapıyor

Zagreb Açık Güreş Turnuvası, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
Gündem

Trump: Epstein Konusunda Tamamen Masumum Açıklaması Yaptı

Başkan Trump, hapiste ölü bulunan Epstein hakkındaki davayla ilgili sürecin kapanması gerektiğini belirterek, ülke meselelerine odaklanılmasını istedi.
Gündem

Askerimizin Şehit Olduğu Açıklandı Talat Okur

Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur’un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.