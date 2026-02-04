Güvenlik Güçlerinden Borsa Manipülasyonuna Operasyon

Güvenlik güçleri, borsa manipülasyonu yapanlara karşı sessiz kalmıyor. Yaklaşık altı aydır süren soruşturma çerçevesinde ekipler önemli bir adım daha attı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda borsayı manipüle eden bireyler için operasyon gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlaması kapsamında ve hisse senedi piyasasını olumsuz etkilediği belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Elazığ, Ordu ve Amasya dahil olmak üzere toplamda 8 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.