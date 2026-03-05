Güzellik Merkezinde Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Olay, 7 katlı bir iş merkezinin 4. katındaki güzellik merkezi içinde gerçekleşti. İddialara göre, Nagihan K.’nın iş yerine gelen Halit D., içerideki kişileri dışarı çıkardıktan sonra kapıyı kilitledi ve hemen ardından silah sesleri duyuldu.

İKİ KİŞİ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, iki kişiyi başından vurulmuş halde buldu. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla yakın hastanelere kaldırıldı. Nagihan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Halit D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Halit D.’nin eski kız arkadaşını vurduktan sonra kendisine ateş etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.