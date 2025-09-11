Medya

Habertürk TV YYN Mehmet Akif Ersoy: Toplantı Yapıldı, Velilere Bilgi Verildi

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, sabah saatlerinde TMSF yetkilileriyle gerçekleştirdikleri toplantının detaylarını paylaştı. Ersoy, “TMSF yetkilileri ile Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim.” diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

Ersoy, “Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.” diyerek, mevcut düzenin süreceğinden emin olduklarını belirtti. Bu açıklamalar, velilerin ve çalışanların akıllarındaki soru işaretlerini gidermeyi hedefliyor.

