Hacettepe Öğrencilerine Kötü Haber: Yüzde 93 Zam Geldi

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yurt ve öğrenci evlerine yapılan zam oranları dikkat çekiyor. Yüzde 29 ile yüzde 93 arasında değişen zamlar, öğrencilerin tepkisini topluyor. Öğrenciler, “Barınma en temel ihtiyacımız, ticari kaygılarla mağdur ediliyoruz” diyerek durumu eleştiriyor.

YENİ FİYATLANDIRMALAR

Beytepe Kampüsü’ndeki yurtlarda 4 kişilik odaların fiyatı, yüzde 29 oranında fiyat artışıyla 2 bin 90 TL’ye yükseldi. Geçmişte bu fiyat 2024 yılında aylık bin 625 TL olarak belirlenmişti. Beytepe öğrenci evlerinde ise 2 kişilik odaların fiyatları, yapılan yüzde 34’lük zamla 6 bin 370 TL ile 7 bin 540 TL arasında değişiyor. Tek kişilik odalarda ise, yüzde 93 oranındaki artışla fiyatlar 19 bin TL’ye kadar çıkıyor. Daha önce aylık bedeli 9 bin 850 TL olan tek kişilik odalar, bu zamla birlikte önemli bir yükümlülük haline geldi.

ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİ

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki yurtlarda kalan öğrenciler, bu yüksek zamların kendilerini mağdur ettiğini belirtiyor. İsmini vermek istemeyen bir öğrenci, “Ben Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim görüyorum. Farklı yurt türleri var ama bu yıl yapılan zamlar oldukça sertti. Asistan evlerine yapılan yüzde 93 oranında zam kabul edilemez” şeklinde ifade ediyor. Öğrenci, “Burada öğrenciler kalıyor, ancak fahiş bir fiyat artışının uygulanmasının adaletsiz olduğunu düşünüyorum” diyor.

TİCARİ KAYGILARIN ETKİSİ

Aynı öğrenci, Türkiye genelinde ev sahiplerinin kira artışları için belirli yasal kısıtlamalara tabi olduğunu hatırlatarak, “Maalesef öğrencilerin kaldığı yurtlar bu kısıtlamalardan muaf” ifadesini kullanıyor. Hacettepe Beytepe Kampüsü’nün şehir merkezine uzak olması nedeniyle öğrenciler, alternatif konut arayışında zorlanıyor. “Amacımız eğitime odaklanmak ve barınma temel ihtiyacımız” diyen öğrenci, “Ticari kaygılar bizi mağdur ediyor” şeklinde endişelerini dile getiriyor.

BARINMA BELİRSİZLİĞİ

Bir başka öğrenci ise, Hacettepe Üniversitesi asistan evlerinde kalan öğrenciler olarak yaşadıkları maddi sorunlar nedeniyle ciddi belirsizlikler içinde olduklarını açıklıyor. “Bu zam bizi ciddi şekilde mağdur etti. Okulun açılmasına bir ay kala, birçok öğrenci nerede barınacağını bilmemekle karşı karşıya. Hacettepe Üniversitesi yurtlarının devlet okuluna ait olmasına rağmen belirlenen fiyatlar, prensip olarak kalitesiz bir yaklaşımı gözler önüne seriyor” dedi. Öğrenciler, okul yönetiminin yalnızca ekonomik kazancını göz önünde bulundurduğunu belirtiyor.