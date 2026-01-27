Hadise, Mahkeme Kararıyla Tazminat Kazandı

hadise-mahkeme-karariyla-tazminat-kazandi

Hadise’NİN TAZMİNAT DAVASI KAZANDI

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Ahmet Çakar’ın ifadelerinin rencide edici olduğu belirtilerek, bu sözlerin Hadise’nin itibarını, onurunu ve saygınlığını zedelediği iddia edildi. Dilekçede ayrıca, 50 bin lira manevi tazminatın yanı sıra yasal faiziyle birlikte tahsili talep edildi.

Beykoz ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARAR VERDİ

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilen davanın karar duruşmasına tarafların katılmadığı öğrenilirken, her iki tarafı da avukatları temsil etti. Mahkeme, Hadise’nin talebini kabul ederek, Ahmet Çakar’ın 50 bin lira manevi tazminatı 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

AHMET ÇAKAR’DAN ÖZÜR PAYLAŞIMI

Kararın ardından Ahmet Çakar, sosyal medya hesabında Hadise’den özür diledi. Çakar açıklamasında, “Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum…” şeklinde ifade etti.

