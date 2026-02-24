Hadise UNICEF İle Olan Bağını Sonlandırdı

ÜNLÜ ŞARKICI HADİSE’DEN TARTIŞMALARA NEDEN OLAN AÇIKLAMA

Ünlü sanatçı Hadise, hazırladığı yeni video ile gündeme hızlı bir giriş yaptı. UNICEF için Ramazan dönemi özel bir içerik oluşturup, Türkiye’yi yardıma muhtaç ülkeler arasında gösteren Hadise, “Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’ya, çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor.” ifadesiyle sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Tepkilerin artmasının ardından Hadise, bir açıklama yaparak ülkesine olan sevgisini ifade etti. Şarkıcı, UNICEF ile olan bağlantısını sonlandırdığını duyurarak yeniden bir değerlendirme yaptı.

UNICEF’TEN AYRILIYOR

Hadise, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Dünkü açıklamamın üstüne birkaç şey daha eklemek istiyorum. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı dikkatle okuyorum; tepkilerinizi görüyor ve sizi anlıyorum. Saygı duyuyorum. Kadınların, çocukların, tüm insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı için yıllardır sergilediğim duruşu herkes biliyor. Bu duruşumdan asla taviz vermedim, vermeyeceğim. Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim. Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim.”