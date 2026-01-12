Hafif Ticari Araç Park Halindeki Tırla Çarpıştı

hafif-ticari-arac-park-halindeki-tirla-carpisti

Edinilen bilgilere göre, İ.P. yönetimindeki 35 AGE 982 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle park halindeki bir tırın dorsesine çarptı.

OLAYDA SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Çarpışmanın ardından İ.P. araç içinde sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sıkışan sürücü, itfaiye erleri tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

