Hafsanur Sancaktutan: Aşkım İçin Şanslıyım

HAFTA SONU GALASINDA İLİŞKİ HAZIRLIĞI

Hafsanu Sancaktutan, Maria Claire dergisinin yeni sayısı için kameralar karşısına geçti. 3 aydır yakın olduğu oyuncu Kubilay Aka ile olan aşk hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Sancaktutan, Kubilay Aka ile uzun bir zamandır tanışıklıklarının bulunduğunu belirterek, arkadaşlıklarının yakın zamanda aşka dönüştüğünü ifade etti. “İki buçuk yıldır hayatımda kimse yoktu. Şimdi Kubilay’la çok güzel giden bir ilişkinin içerisindeyiz. Kendimi çok şanslı hissediyorum. O da ben de çok yoğunuz. Yine de birbirimize özenli bir şekilde vakit ayırmaya çalışıyoruz” dedi.

OYUNCULUKTA DESTEKLEYİCİ SOHBETLER

Sancaktutan, Kubilay Aka ile oyunculuk konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını da aktardı. “Kubilay ile oyunculuk konusunda çok derin ve yargılanmadığıma emin olduğum sohbetlerimiz oluyor. Bir oyuncu olarak benim göremediğim yerleri görüyor” şeklinde konuştu. Sancaktutan, Aka’nın sağladığı desteğin kariyerine katkı sağladığını vurguladı.