Hakan Çakır Cinayeti: Zanlılar Hastaneden Kaçtı

OLAYIN YENİ AYLILARI

Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır, geçmiş aylarda kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Olaydan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelileri 14 yaşındaki Taha Yahya Z. ve 17 yaşındaki Baddal Samet Z.’nin, kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtığı tespit edildi. Kısa sürede yakalanan kardeşlerin ifadesinde, korktukları için hastanede kaçtıkları belirtildi.

KAÇIŞ SÜRECİ VE İFADELER

Baddal Samet Z., “Benim üzerimde kana bulanmış elbiseler yoktu. Zaten bizim üzerimizdeki elbiseler polis tarafından alındı. Benden DNA incelemesi için kan örneği de alındı. Çivili sopaları yerde bulduk. Üzerinde çivi olduğunu görmedik.” şeklinde ifade verdi. Çevresinde bıçak görmediğini iddia eden Baddal Samet Z., “Karşı tarafın nasıl bıçaklandığını görmedim.” dedi.

Taha Yahya Z. ise, “Ben Baddal Samet ağabeyimle evde oturuyordum. Ahmet Emir ağabeyim Samet’i telefon ile aradı; ‘koş beni öldürüyorlar’ dedi. Ağabeyim dışarı çıkınca ben de dışarı çıktım.” açıklamasını yaptı. Yanlarında herhangi bir suç aleti olmadığı ancak yolda giderken çivili sopayı gördüğünde aldığını belirten Taha Yahya Z., “Ben aşağı doğru koştuğumda elimde sopa vardı zaten ama yine de ailemi korumak amacı ile burger dükkanına girdim ve içeriden siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım.” şeklinde konuştu.

BABASINI BULDUĞUNDA OLDUKÇA ŞAŞIRDI

Zanlı, olay yerine geldiğinde babasını yaralı halde bulduğunu ifade ederek, “Zaten bıçağı olayda kullanmadım. Babamı aldım arabaya bindirdim. Ailecek eve çıktık, ambulansı arayacaktık; o esnada eve polisler geldi. Babamı hastaneye polisler götürdü. Bana emniyette, ‘tutuklanacaksınız’ dediler. Hastanede ağabeyim kaçınca ben de onunla beraber kaçtım.” şeklinde ekledi. Polislere herhangi bir eylemde bulunmadıklarını belirten zanlı, kaçtıktan sonra eve gittiğini ifade etti.