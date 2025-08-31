Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Geçmeye Hazırım

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN GALATASARAY AÇIKLAMALARI

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalından İbrahim Seten’e yaptığı açıklamada Galatasaray’a transfer konusu hakkında düşüncelerini paylaştı. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini belirterek, “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur. Menajerim Gordon Stipiç, UEFA şartlarına uygun şekilde bonservisimin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır.” ifadelerini kullandı.

INTER BAŞKANINDAN DEĞERLENDİRME

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası bir açıklama yapan Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Marotta, milli futbolcunun kulüp için önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız.” şeklinde konuştu.

HAKAN’IN ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

Tecrübeli futbolcu, transfer söylentilerine daha önce yaptığı açıklamalarda da değinmişti. Inter kampında, kulüpte mutlu olduğunu vurgulayan Hakan, “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak.” demişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSı

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta görev aldı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, 8 asist yapmayı başardı.