Hakan Fidan Berlin’de AB Sürecini Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’nın başkenti Berlin’de, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNDE SORUN YOK

Hakan Fidan, gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine dair açıklamalarda bulundu. Fidan, “Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirme ile ilgili herhangi bir sorunu yok, olamaz da. Bu oyunun kuralı bir kulübe girecekseniz buranın kuralları vardır onunla ilgili gerekli şeyleri yaparsınız. Fakat burada tabii ki temel sorun an itibarıyla sürecin aslında ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması.” şeklinde konuştu. Bakan Fidan, Avrupa Birliği’nin fasılları yeniden açması konusundaki beklentilerini dile getirerek, bu durumun Türkiye ile aday ülke ilişkilerinin normal zeminde ilerletilmesi bakımından önem taşıdığını ifade etti.

AB ÜYELİĞİ TÜRKİYE’NİN STRATEJİK HEDEFİ

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi ve Türk vatandaşlarının Schengen vizesi konusundaki sıkıntılarına dikkat çeken Fidan, “Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye’nin şu andaki stratejik hedefi olmaya devam etmekte. Bu konuda gerekli olan her türlü diplomatik çabayı, diyaloğu, teknik çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi. Olumlu mesajlar aldıklarını belirten Bakan Fidan, “Bu olumlu mesajları oluşan iradeyi politikayı somut uygulamalara çevirmek için çalışmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

BÖLGESEL OLAYLARIN ÖNEMİ

Bakan Fidan, bölgesel olayların önemine vurgu yaparak “Ukrayna’daki savaşın durması, Gazze’deki barış planının hayata geçmesi, Suriye’deki istikrar bizim için önemli.” dedi. Wadephul ile ele aldıkları uluslararası konular arasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze’deki son durumun da yer aldığını ifade eden Hakan Fidan, “Taraflar tarafından kabul edilebilir bir barışın bir an önce hayata geçmesi hem insani açıdan hem de stratejik açıdan zaruri hale gelmiş durumda. Bu konudaki yapıcı çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.