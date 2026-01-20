Hakan Fidan’dan 18 Ocak Mutabakatı Desteği Açıklaması

Suriye’de gerçekleşen gelişmeler dikkatle izleniyor. Şam yönetiminin ilerleyişi sürerken, önemli bir görüşmenin yapıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack bir araya geldi.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALAR

Görüşmenin ardından Hakan Fidan, kameraların karşısına geçerek bilgiler aktardı. Suriye’deki son durumu değerlendiren Fidan, “10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu, bir mutabakat olması. Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da, aslında bunu bir kenara bırakıp, mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İMZALANAN KARARNAME HAKKINDA YORUM

Suriye Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararname hakkında da yorum yapan Fidan, “Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kararnameyle çok uzun yıllardır Esad döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli. Kararname, hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesi, daha ait hissetmesi adına değerli.” dedi.

TÜRKİYE’NİN YAPICI ROLÜ

Fidan, Tom Barrack ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, “Sürekli oynanan (YPG/SDG’nin serbest bıraktığı) DAEŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Büyükelçi ile bir görüşme yaptık. Şam’da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini verdi. Görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları açıkçası takdirle karşılıyor.” ifadelerini kullandı.