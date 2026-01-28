Hakan Fidan’dan Al Jazeera’ya İran Üzerine Açıklamalar

hakan-fidan-dan-al-jazeera-ya-iran-uzerine-aciklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da yayınlanan bir röportajında güncel konularla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İran’a tekrar savaş açmanın yanlış olduğunu vurgulayan Fidan, “İran’a saldırmak yanlıştır. Savaşı yeniden başlatmak yanlıştır. Siz (müzakereye) başladığınızda, İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakere etmeye hazır.” şeklinde konuştu.

İRAN İLE MÜZAKERE ÖNERİSİ

Fidan, ABD’ye yönelik olarak, “Amerikalılara her zaman tavsiyem şu oldu, İran’la dosyaları tek tek kapatın, nükleerle başlayın, kapatın, sonra diğerlerine geçin. Hepsini bir bütün içinde sunarsanız İranlı dostlarımızın hazmetmesi ve işlemesi çok zor olur, hatta bazen küçük düşürücü görünebilir.” ifadelerini kullanarak müzakere süreçlerinin yönetimi hakkında önerilerde bulundu. Ayrıca, işlerin daha tolere edilebilir hale getirilmesinin sürece katkıda bulunacağını belirtti.

REGİONDA İRAN’IN ROLÜ

Daha sonra, “Bazı analistler, ABD’nin esas olarak güçlü merkezi devletlerle çalıştığı ve devlet dışı aktörleri dışarıda bıraktığı yeni bir bölgesel düzenin ortaya çıktığını tartışıyor.” ifadesine yer veren Fidan, İran’ın bu yeni düzende nasıl bir konum alması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “İran gerçekten mükemmel bir konumda durabilir. Mevcut statükodan bahsetmiyorum, İran’ın sergileyebileceği kapasite ve kabiliyetlerden söz ediyorum.” şeklinde yanıt verdi.

GÜVEN OLMAZSA OLMAZ

Son olarak, iki ay önce İran’da bulunduğunu hatırlatan Fidan, İran’ın bölgede güven oluşturma ihtiyacına vurgu yaptı. “Bölge ülkeleri tarafından nasıl takip edildiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar hiçbir yere gitmiyor, biz de hiçbir yere gitmiyoruz.” diyerek, ulus devletler sistemi içindeki farklılıklara rağmen işbirliği yapma gerekliliği üzerinde durdu. Fidan, “Bu neden önemli? Çünkü bölgemizde nasıl işbirliği yapacağımızı ve birlikte nasıl çalışacağımızı bilmek zorundayız.” dedi.

