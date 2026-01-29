Hakan Fidan’dan YPG Mutabakatı Hakkında Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye, İran ve Gazze hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Katar’ın Al Jazeera kanalında Resul Serdar Ataş’ın sorularını yanıtladığı röportajda, Şam hükümeti ile YPG/SDG arasındaki mutabakatın önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. “Prensip gereği, Türkiye olarak taraflar kim olursa olsun bir uzlaşıya varırlarsa bunu destekleriz. Çünkü belirli ilkeler üzerinde anlaşmaya varıldığında, bize göre desteklemeye değer” diyen Fidan, Türkiye’nin güvenlik çıkarları açısından endişeleri olduğunu kaydetti. Fidan, Şam hükümetinin SDG ile yaptığı anlaşmanın genel çerçevede gözetileceğini ve ateşkesin sürmesinin Amerikan güçlerinin DAEŞ tutuklularını Suriye’den Irak’a nakletmesine olanak tanıdığını belirtti.

PKK VE SDG’NİN BAĞLANTISI

Fidan, Türkiye’nin “Kürtlerin liderliğindeki herhangi bir polis yapısını kabul edip etmeyeceğine” ilişkin gelen soruya da “SDG esasen Suriye’deki PKK’nın bir uzantısıdır. PKK’nın dört ülkede dört kolu var: Suriye, Irak, İran ve Türkiye. Yani, dört ülke için hedefleri var” şeklinde yanıt verdi. PKK’nın geçmişte üstlendiği faaliyetlere değinen Fidan, “Onlar Suriyeli değiller ve şu an Suriye’deler. Tek amaçları Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarına zarar vermek. Ve biz bunun ortadan kalkmasını istiyoruz” dedi. Ayrıca, kamusal alanda pek bilinmeyen bir durumu vurgulayarak, “Suriye’de SDG’nin kontrolündeki bölgelerde Türk solcu unsurlarına da yer verildiği” bilgisini paylaştı.

TEK ORDU TALEBİ

Fidan, taraflar arasında egemen ve üniter devlet ilkeleri çerçevesinde bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, “Bence egemen ve üniter bir devlette iki ordunun varlığını istemezsiniz, tek bir ordu olmalı” diye konuştu. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politikada attığı adımların önemine değinen Fidan, “Gazze’de ateşkes sağlanması konusunda yaptığı şey, bizim de desteklediğimiz bir konudur. Suriye’deki bakış açılarımız büyük ölçüde örtüşmektedir” ifadelerini kullandı.

GAZZE SORUNU VE BARIŞ KUYRU

Fidan, Gazze Barış Planı ve Barış Kurulu’nun önemine vurgu yaparak, ateşkesin ilk aşamasını tamamladıklarını ve Barış Kurulu’nun Gazze gündemini ilerletebileceğine inandıklarını belirtti. Türkiye’nin Gazze’deki barış sürecine insani, askeri ve siyasi katkıyı sağlamak için hazır olduğunu dile getiren Fidan, “Davet edildik ve katıldık, şu an Gazze Yürütme Kurulu’na dahiliz” dedi. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin karmaşık bir yapıya sahip olduğunu da kaydeden Fidan, “Bizim sorunumuz İsrail ile değil, bölgedeki İsrail politikalarıyla” ifadesini kullandı.

İRAN’IN SAVUNMA STRATEJİSİ

Bakan Fidan, İsrail’in olası bir İran saldırısında hedeflerinin İran ordusunun kritik yeteneklerini yok etmek olduğunu ifade etti ve “İran halkı, dış müdahale karşısında her zaman liderlerinin etrafında birleşiyor” dedi. İran konusunda bölgesel iş birliği teşviklerini de gündeme getiren Fidan, bu iş birliğinin sağlanabilmesi için belirli politikaların değişmesi gerektiğini ifade etti.

GÜVEN EKSİKLİĞİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

Fidan, bölgedeki güvenlik düzenlemeleri için; “Evet, buna ihtiyaç var. Sadece caydırıcı olmaları gerektiğinden değil, kendi aralarında temel ve nihai bir güven oluşturmak için ihtiyaçları var” şeklinde yorumda bulundu. Güven inşasının önemine değinen Fidan, bölgedeki ulus devletler arası güvenin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Suudi Arabistan ile Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasına Türkiye’nin katılması için bölgesel dayanışma platformu oluşturmak istediklerinin altını çizdi.

BARIŞ MÜZAKERELERİNE YAKINLIK

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında barış müzakerelerine de değinen Fidan, tüm tarafların dahil olduğu büyük bir barış anlaşmasına her zamankinden daha yakın olunduğunu ifade etti. Türkiye’nin ateşkes müzakerelerinde rol aldığını vurgulayan Fidan, ilgili taraflarla sürekli iletişimde olduğunu belirtti.

NATO VE AVRUPA SAVUNMASI

NATO’nun işlevselliğini koruduğu sürece hem Avrupa hem de uluslararası güvenliğe hizmet edeceğini söyleyen Fidan, “Ancak kendi aramızda bölünürsek, Avrupa’nın savunma kapasitesinin artırılması gerekiyor” dedi. Türkiye’nin bir araya gelerek Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisine dair tartışmalar yapması gerektiğini ifade eden Fidan, bölgedeki güvenlik sorunlarının ortak bir yapı oluşturulması ile çözülebileceğini söyledi.