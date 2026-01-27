Hakan Fidan, Hamas Heyetiyle Ankara’da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara’da bir araya geldi. Görüşmenin detaylarına ilişkin edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Hamas heyetiyle yapılan toplantıda Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra, Gazze’deki insani durum ve bölgedeki diğer önemli meseleler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Fidan, Türkiye’nin Gazzelilerin haklarını savunmak üzere Barış Kurulu ve benzeri platformlarda gerçekleştirdiği diplomatik faaliyetler hakkında bilgi aktardı. Ayrıca Bakan Fidan, gerekli insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması hususunda Türkiye’nin kararlı çabalarının devam edeceğini vurguladı.