Hakan Fidan, Hamas Heyetiyle Ankara’da Görüştü

hakan-fidan-hamas-heyetiyle-ankara-da-gorustu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara’da bir araya geldi. Görüşmenin detaylarına ilişkin edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Hamas heyetiyle yapılan toplantıda Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra, Gazze’deki insani durum ve bölgedeki diğer önemli meseleler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Fidan, Türkiye’nin Gazzelilerin haklarını savunmak üzere Barış Kurulu ve benzeri platformlarda gerçekleştirdiği diplomatik faaliyetler hakkında bilgi aktardı. Ayrıca Bakan Fidan, gerekli insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması hususunda Türkiye’nin kararlı çabalarının devam edeceğini vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Buzlanan Yolda Üç Araçla Kaza: 1 Yaralı

Gaziantep'te İslahiye ilçesinde yoğun buzlanma sonucu meydana gelen bir trafik kazasında üç araç çarpıştı; kazada bir kişi yaralandı.
Gündem

Kütahya-Eskişehir Karayolu’nda Tır Devrildi

Kütahya-Eskişehir yolunda yoğun yağış, meyve yüklü bir tırın devrilmesine neden oldu. Kaza, Sofça köyü yakınlarında yolun kayganlaşması sonucu gerçekleşti.
Gündem

Çankırı’da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Kısıtlıyor

Çankırı'da yoğun sis nedeniyle şehirlerarası yollarda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Gündem

Erciş’te Araç Yangınında Sürücüsü Karla Müdahale Etti

Van'ın Erciş ilçesinde, yolda ilerleyen bir otomobilin motoru alev aldı. Yangına, çevredekiler karla müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.
Gündem

Hatay’da Yangın Sonrası Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da çıkan yangında bir konteyner alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.