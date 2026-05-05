Hakan Fidan, Katar Başbakanı İle Diplomatik Görüşme Yaptı

Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen verilere göre, söz konusu görüşmede bölgedeki güncel gelişmeler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin ve bu süreçlerin bölge üzerindeki etkilerinin üzerinde duruldu.

GÖRÜŞME, DİPLOMATİK TEMASLARI GÜÇLENDİRİYOR

Bu görüşmenin, Türkiye ile Katar arasındaki yakın diplomatik ilişkilerin devam ettiğini ortaya koyduğu belirtiliyor. Tarafların, bölgesel istikrar ve iş birliği konuları hakkında fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.