Hakan Fidan Suriye’de Diplomasi Zirvesi Gerçekleştirdi

Suriye’de kritik zirve…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun bir diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu süreçte Fidan, Suriye’yi ziyaret ederek önemli temaslar gerçekleştirdi.

SURİYELİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞME

Fidan, Suriye ziyaretinin başlangıcında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel durum ele alındı.

ŞARA VE ZELENSKY İLE TEMAS

Fidan, daha sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin de katıldığı bir toplantıya geçti. Bu toplantıya dair bir fotoğraf da paylaşıldı.

Ana gündem savaşların sona ermesi

Bu görüşmede, İran’daki savaşın yanı sıra Rusya-Ukrayna çatışmasının da gündeme geldiği ifade edildi. Tarafların bu konularla ilgili hangi adımları atabileceklerini değerlendirdikleri kaydedildi.