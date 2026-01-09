Hakan Fidan Suriye’deki Son Gelişmeleri Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin’in katılımlarıyla Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları ortak toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, gündemdeki konularda değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Suriye’deki son gelişmelere ve SDG sorununa vurgu yaptı.

TÜRKİYE’NİN ASYA’DAKİ ROLÜ GÜÇLENİYOR

Bakan Fidan’ın açıklamalarında, “Bildiğiniz gibi Endonezya ve Türkiye arasında ziyaretler gerçekleşmişti. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Türkiye olarak Asya’daki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.” sözleri dikkat çekti. Ayrıca, bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunarak Gazze meselesine de değinildi. İki yıl içerisinde Endonezya ile önemli sonuçlar aldıklarını belirten Fidan, İslam ülkelerinin iş birliği ile ilerleme kaydedebileceğini vurguladı.

SDG’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMASINI BEKLİYORUZ

Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmelere de değinerek, “Suriye’nin istikrarı konusunda hem fikir olduğumuzu konuştuk. SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz. Terörle mücadelenin sonuna kadar arkasındayız.” dedi. Suriye’de kamu düzeninin sağlanmasının önemini vurgulayan Fidan, bu konudaki desteklerini yineledi.

GÜVENLİK KONULARI ÜZERİNE KAPSAMLI GÖRÜŞMELER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise basın toplantısında Endonezya Dışişleri Bakanı ile yapılan toplantının içeriğini aktararak, stratejik güvenlik, savunma sanayi ve küresel güvenlik iş birliği konularında kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirdiklerini belirtti. Güler, iki ülke arasındaki iş birliğinin giderek derinleştiğine ve bu ilişkilerin her iki taraf için de fayda sağlayacak nitelikte olduğuna dikkat çekti.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Bakan Güler, Suriye’deki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, Suriye hükümetinin tüm etnik gruplara eşit yaklaşım sergilediğini vurguladı. Halep’te terör faaliyetlerine karşı başlatılan operasyonu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Güler, Suriye’nin güvenliğinin Türkiye’nin güvenliği ile özdeş olduğunu yineleyerek, bu ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü açısından terör örgütleriyle sürdürülen mücadelenin desteklendiğini ifade etti.