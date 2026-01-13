Hakan Fidan Suriye ve İran Üzerine Kritik Görüşmeler Yaptı

hakan-fidan-suriye-ve-iran-uzerine-kritik-gorusmeler-yapti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ve İran konularında önemli görüşmeler yaptı. Bu kapsamda önce Tom Barrack ile bir araya gelen Fidan, ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile telefon üzerinden görüşerek bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

BAKAN FİDAN, TOM BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Suriye’deki son gelişmeleri analiz etmek amacıyla ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara’da ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilere ve Suriye’deki duruma dair detaylar konuşuldu.

İRAN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Bakan Fidan, son günlerde şiddetli protestolarla yüzleşen ve can kaybının 20’yi aştığı İran meselesini değerlendirerek İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İran’daki olayların seyri ve olası gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

