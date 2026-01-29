Hakan Fidan Tom Barrack ile Kritik Görüşme Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik temaslarına devam eden Fidan, Ankara’da dikkat çeken bir ismi daha ağırladı.

TOM BARRACK İLE GÖRÜŞME

Bakan Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

SURİYE’DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Görüşme sırasında, Suriye’deki güncel gelişmeler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Görüşme kapsamında, Suriye ordusu tarafından SDG/YPG’ye karşı sürdürülen operasyonların başarısı vurgulandı. Ayrıca, bölgede 15 günlük bir ateşkes ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.