Hakan Fidan Tom Barrack İle Stratejik Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik temaslarına devam eden Fidan, Ankara’da önemli bir diplomatı kabul etti.

TOM BARRACK İLE GÖRÜŞME

Bakan Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı ağırladı.

SURİYE’DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Görüşmede, Suriye’deki güncel durum gündeme geldi. Suriye ordusunun SDG/YPG’ye karşı yürüttüğü operasyonların başarıyla devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, sahada 15 günlük bir ateşkes ilan edildiği bilgisi de paylaşıldı.