Hakan Fidan: Türkiye Gazze İçin Asker Göndermeye Hazır

DİPLOMASİDE KRİTİK GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığındaki Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil eden Fidan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkat çekip, “İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı Trump’ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze’de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir” dedi.

BÖLGEDE ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR

Fidan, bölgede hızlı ve etkili bir müdahalenin şart olduğunu vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin güvenliği, istikrarı ve yeniden toparlanması konusundaki kararlılığını koruyor. Türkiye, Gazze’ye şu anda büyük miktarda insani yardım yapmaktadır. Sağlık ve eğitim alanlarının yeniden yapılandırılmasına ve yerel polis gücünün eğitimine de önemli katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker göndermeye hazırız. Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı için bu hedefe ulaşmak için çaba harcayalım” ifadelerini kullandı.