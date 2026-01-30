Hakan Fidan Ve Abbas Arakçi İstanbul’da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Arakçi, ayrıca Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantının ardından Fidan ve Arakçi, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Fidan, toplantıda şu açıklamaları yaptı: “Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede komşumuz İran’ın huzur ve refahı hem bizim hem bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. İran’da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim. Hadiselerin büyük ölçüde yatışması memnuniyet vericidir. İran’ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz.”

PKK İLE ORTAK MÜCADELE GEREKİYOR

Fidan, PKK terör örgütünün gelişen olaylardan yararlanma çabalarını da ifade etti. Bu durumu, PKK/PJAK terör örgütünün yalnızca Türkiye için değil, İran için de bir tehlike olduğunu göstergesi olarak vurguladı. “PKK terör örgütü ile ortak mücadele sergilememiz gerektiğini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum” dedi.

İRAN’A ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

Bakan Fidan, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasının hayati önem taşıdığını belirtti. Bu müzakerelerin İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması ve uluslararası ekonomik sisteme entegrasyonunu sağlayacağına dikkat çekti. “Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm muhataplarımıza, İran’a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik” ifadesinde bulundu. Türkiye ve İran’ın iki önemli aktör olduğunu belirten Fidan, “Bölge ülkeleri huzur, istikrar ve barış istemektedir. Bu bağlamda tarafları barış masasına davet ediyoruz” dedi.

İSRAİL’İN ETKİLERİ GÖZLEMLENİYOR

Fidan, İsrail’in ABD’yi İran’a karşı askeri saldırı düzenlemesi noktasında ikna etmeye çalıştığını ifade etti. “İsrail’in bu çabaları, bölgemizin kırılgan istikrarına büyük zarar verme potansiyeli taşımakta” dedi ve ABD yönetiminin buna izin vermeyeceğine inandığını vurguladı. “İsrail, bölgedeki istikrarsızlaştırma politikalarına son vermelidir” dedi.

GAZZE BARIŞ PLANI’NDA İKİNCİ AŞAMADAYIZ

Fidan, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçildiğini, bu süreçte Türkiye’nin ciddi katkılar sağladığını belirtti. Gazze’nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, “Gazze’nin sınırları değiştirilmemelidir” dedi.

SURİYE’NİN TOPOĞRAFİSEL BÜTÜNLÜĞÜ

Ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı girişiminin karşısında olduklarını belirtirken, “Gerçek bir entegrasyon Suriye’nin yararınadır” ifadesinde bulundu.

Siyonizm’in savaş çıkarma arzularının sona ermediğini vurgulamak isteyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Ocak ayında yaşanan terör olayları İsrail tarafından yönetildi ve Türk makamları her zaman bizim yanımızda oldular” dedi.

ABD İLE MÜZAKERE HAZIRLIĞIMIZ VAR

Arakçi, İran’ın hiçbir zaman dikteyi kabul etmeyeceğini ve diplomatik süreçlere hazır olduğunu belirtti. “Mantıklı, insani, meşru müzakere sürecinden yanayız” diyen Arakçi, nükleer sorunların müzakere masasında ele alınabileceğini belirtti.

SURİYE’DE İSTİKRAR SAĞLANMALI

“Suriye’nin istikrarı, bölgede istikrar sağlayacaktır” diyerek Suriye’deki Siyonizm etkilerinin sona ermesi gerektiğini ifade etti.