“Hakem Oğuzhan Çakır’ın Kritik Derbisi”

MAÇ SAATİ VE YERİ

Trabzonspor ile Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00’da Papara Park’ta karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede iki takım da farklı hedeflerle sahaya çıkıyor.

TRABZONSPOR’UN HEDEFİ

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenerek kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Takım, bu maçta alacağı bir galibiyetle moral bulmayı umuyor ve sezonun geri kalan kısmı için umutları tazelemek istiyor.

FENERBAHÇE’NİN AMAÇLARI

Fenerbahçe ise lider Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada, zirve ile olan puan farkını 5’e indirmek adına bu maçta mutlaka üç puan hedefliyor. Takım, bu karşılaşmayı kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor.

HAKEM VE MAÇIN DETAYLARI

Kritik karşılaşmayı 26 yaşındaki Balıkesirli hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır, Süper Lig’de 13. kez düdük çalacak ve kariyeri boyunca ülkemizde toplamda 89 maç yönetmiş durumda. 9 Ocak 2024’teki Pendikspor – Antalyaspor maçı ile Süper Lig’de düdük çalan Çakır, bu sezon 6 Süper Lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 4’ünü ev sahibi ekip, 5’ini de deplasman takımı kazandı; ayrıca 3 maç berabere sonuçlandı.