Hakkari’de Çığ Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı

Hakkari’nin Çanaklı köyü Tünel mevkiinde akşam saatlerinde çığ olayı meydana geldi. Düşen çığın etkisiyle yol tamamen ulaşıma kapandı ve bölgede seyir halinde bulunan birçok araç mahsur kaldı.
DONDURUCU HAVA KOŞULLARI
Devam eden yoğun kar yağışı ve dondurucu hava şartları, yolda kalan vatandaşların zorluklarını artırıyor. Olayın ardından Karayolları ekiplerinin, yolu açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak amacıyla bölgeye yönlendirildiği bildirildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Ekiplerin, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Yetkililer, bölgede çığ riskinin hala devam ettiğine dikkat çekerek, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.