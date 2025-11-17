Hakkari’de Pikap Uçurumdan Zap Suyu’na Düştü

hakkari-de-pikap-ucurumdan-zap-suyu-na-dustu

Hakkari’de FECİ KAZA: PİKAP UÇURUMA DÜŞTÜ

Hakkari’nin Sere Solan mevkiinde, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir pikap, kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik bir uçurumdan Zap Suyu’na düştü. Olayın hemen ardından, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay mahalline yönlendirildi.

ACİL KURTARMA OPERASYONU

Ekipler, botla suya indirildikten sonra, AFAD gönüllüsü rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç’un yardımıyla aracın arka camını kırarak 2 kişiyi yaralı bir şekilde kurtardı. Yaralılar, botla kıyıya çıkarıldıktan sonra, vatandaşların desteği ile ambulanslara taşınarak Hakkari Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

HASTANEDE İKİ ACI KAYIP

Hayatları tehlikede olan yaralılardan Macit ve Sıtkı Dayan, hastaneye yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan birinin durumunun stabil olduğu, diğerinin ise Van’a sevk edileceği bildirildi. Yardım etmek için suya giren ve mahsur kalan bir kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Vinç yardımıyla yol kenarına çıkarılan pikap, çekici ile bölgeden alındı.

