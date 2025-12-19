Hakkari’de Yaban Keçisi Avına Cezai Yaptırım

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Hakkari kırsalında yürütülen denetimlerde koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Olay akabinde, yüksek tutarda idari yaptırım uygulandı.

KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ

DKMP ekiplerinin kırsal alanlarda gerçekleştirdikleri koruma ve kontrol çalışmalarında, vurulmuş bir yaban keçisiyle birlikte yakalanan avcı hakkında hukuki süreç başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, yaban keçisinin avlanmasının yasak olduğu tespit edildi.

CEZA MİKTARI 1 MİLYON TL’YE YAKLAŞIYOR

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişi hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda idari para cezası ve tazminat dahil olmak üzere toplam 956 bin 619 lira ceza kesildiği bildirildi. Yetkililer, yaban keçisinin koruma altında olan türler arasında yer aldığını belirterek, kaçak avcılıkla mücadelenin azimle sürdürüleceğine ve benzer ihlallerde ağır yaptırımların uygulanacağına dikkat çekti.