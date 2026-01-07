Haldun Dormen Hastaneye Kaldırıldı Sağlık Durumu İyi

97 YAŞINDAKİ USTA SANATÇI HASTANEYE KALDIRILDI

Çeşitli projelerde yer alan 97 yaşındaki yönetmen, oyuncu ve eğitmen Haldun Dormen, ani bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyon nedeniyle tedavi gören Dormen, sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi vermek amacıyla sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TALEPLERE YANIT VERDİ

Özel bir hastanede tedavi edilen ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle.” ifadelerine yer verdi.