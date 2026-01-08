Ordu’da Bıçaklı Saldırı Sonrası Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Olay, Kumrulu Mahallesi’nde meydana geldi.

BİÇAKLI SALDIRI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre, 4 çocuk babası 81 yaşındaki Akif Öztürk, evlerinin bitişiğindeki ahırda kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı bir saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi alan Akif Öztürk, yere düştü. Akif Öztürk’ün durumu fark eden eşi 75 yaşındaki Birgül Öztürk, olay yerinde çığlık attı ve komşuları yardım için olay yerine gelmeye başladı.

Yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Akif Öztürk’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.