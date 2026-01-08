Trabzonspor’un Yeni Transferi Chibuike Nwaiwu Antrenmanlara Başladı

Trabzonspor, Avusturya’nın Wolfsberger AC kulübünden transfer edilen Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili takımla birlikte ilk antrenmanına katıldı. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin nezaretinde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın açılış kısmında ısınma çalışmaları yapıldı. Ardından, 5’e 2 ve dar alan oyun çalışmaları yapılarak, antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Bordo-mavililer, hazırlıklarını bugünkü antrenmanla sürdürecek.

Antrenman öncesinde, kaptan Stefan Savic’in doğum günü de coşkulu bir şekilde kutlandı. Bugünkü antrenmanın saat 15.00’te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

