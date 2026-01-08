Osmangazi’deki Plazanın Tavanı Çöktü Kıl Payı Kurtuldular

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde yer alan bir plazada, şiddetli rüzgarın etkisiyle asma tavan gürültülü bir şekilde çöktü. O an içeride bulunan vatandaşlar, saniyelerle kurtulmayı başardı. Yaşanan panik anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, görüntülerde vatandaşların çöken tavanın hemen ardından hızla kaçıştığı ve kıl payı kurtulduğu gözlemlendi. Olayda yaralanan kimse olmazken, plazanın iç kısmında maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından ihbar üzerine acil durum ekipleri, binada güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililerin, yaşanan şiddetli lodos nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardıkları belirtildi.