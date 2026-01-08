Osmangazi’deki Plazanın Tavanı Çöktü Kıl Payı Kurtuldular

osmangazi-deki-plazanin-tavani-coktu-kil-payi-kurtuldular

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde yer alan bir plazada, şiddetli rüzgarın etkisiyle asma tavan gürültülü bir şekilde çöktü. O an içeride bulunan vatandaşlar, saniyelerle kurtulmayı başardı. Yaşanan panik anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, görüntülerde vatandaşların çöken tavanın hemen ardından hızla kaçıştığı ve kıl payı kurtulduğu gözlemlendi. Olayda yaralanan kimse olmazken, plazanın iç kısmında maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından ihbar üzerine acil durum ekipleri, binada güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililerin, yaşanan şiddetli lodos nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardıkları belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.