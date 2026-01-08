Yozgat’ta Fırtına Çatıları Yıktı Ve Zarar Verdi

Sorgun ilçesine bağlı Osman Çavuş Mahallesi’nde meydana gelen fırtına, 10 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı, karşısındaki 5 katlı binanın üzerine düştü. Çatı ile birlikte kopan tahta parçaları yola savrulurken, bu durum otomobillerde maddi hasara yol açtı. Ayrıca fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar köklerinden sökülürken, yollar üzerindeki tabelalar devrildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olay yerine gelen emniyet ve yerel itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak durumu kontrol altına aldı. Osman Çavuş Mahallesi Muhtarı Ali Çetin, olayla ilgili olarak “Yatsı namazından sonra rüzgar başladı. Şiddeti arttığı zaman deprem gibi uğultular meydana geldi. Bir marketin çatısı diğerinin üzerine uçtu. Sonra arabaların üzerine düştü. Yaralı yok ama bir iki araçta ufak tefek hasarlar olmuştur” ifadelerini kullandı.