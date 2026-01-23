Haldun Dormen İçin Cenaze Töreni Programı Açıklandı

97 YAŞINDAKİ HALDUN DORMEN’İN CENAZE TÖRENİ AÇIKLANDI

Bir süredir hastanede enfeksiyon tedavisi gören 97 yaşındaki Haldun Dormen’in vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Usta sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından cenaze programı da duyuruldu.

CENAZE TÖRENİ HARBiYE’DE DÜZENLENECEK

Haldun Dormen için gerçekleştirilecek ilk tören, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da, vasiyetinde belirttiği üzere Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde icra edilecek. Tören sonrasında, cenaze Teşvikiye Camii’ne götürülecek.

TEŞVİKİYE CAMİİ’NDE CENAZE NAMAZI KILINACAK

Teşvikiye Camii’nde öğle namazını takiben Haldun Dormen’in cenaze namazı kılınacak ve ardından usta sanatçı, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedilecektir.