Haldun Dormen İçin Veda Töreni Gerçekleştirildi

haldun-dormen-icin-veda-toreni-gerceklestirildi

Tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden Haldun Dormen için harika bir veda töreni gerçekleştirildi. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde organize edilen bu anma etkinliğine, Haldun Dormen’in yakınları ve birçok meslektaşı katıldı. Törende konuşma yapan isimlerden biri de oğlu Ömer Dormen oldu. Dormen, babasıyla gerçekleştirdiği son konuşmayı paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

HAYATI DOLU DOLU YAŞADI

“Hayatı dibine kadar yaşadı. Dolu dolu bir yaşam sürdü. Her sabah güne 3 bulmaca ile başlamış, akşamları belki dostlarıyla iki kadeh içki içmiştir. Kum saati ile beraber sigarasını hayatından hiç eksik etmedi. Üç hafta önce yoğun bakıma alındı, Ayşe ile birlikte onu ziyaret ettik. Ağzında oksijen maskesi ile yatıyordu. Ona, ‘Babacığım buradan çıkacaksın inşallah bir ara; sigara, içki ve gezmelere ara vermen gerekiyor’ dedim.”

“Oksijen maskesini çıkardığında, Haldun Dormen bakışlarıyla, ‘Ben o zaman burada kalıyorum’ dedi ve sözlerini tamamladı.”

