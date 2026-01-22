Haldun Dormen’in Cenaze Töreni Tarih ve Yer Belli Oldu

ÖMRÜNÜ TİYATROYA ADAYAN SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ

Ömrünü tiyatroya adayan usta oyuncu, yazar ve yönetmen Haldun Dormen, 97 yaşında enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Devlet sanatçısı unvanına sahip olan Dormen, 2025 yılında sanat kariyerinin 72’nci yılını kutlamayı planlıyordu. Birçok ünlü sanatçıyı sahneye kazandıran Dormen, onları sürekli “Yaparsın şekerim” diyerek cesaretlendirmesiyle tanınırdı. Onun hayatı, bu ünlü sözüyle bir belgesel haline getirilmişti.

ANMA TÖRENİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Haldun Dormen için anma töreni, vasiyeti doğrultusunda 25 Ocak’ta saat 10.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Törenin ardından, öğrle namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.