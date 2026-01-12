Türk Sahne Sanatlarının Usta İsimlerinden Koray Ergün Vefat Etti

Türk sahne sanatları ve ekran projelerinde uzun yıllar boyunca kariyerini sürdüren Koray Ergün, 68 yaşında hayata veda etti. Severleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanan Ergün, ardında birçok unutulmaz eseri bıraktı.

ACI HABERİ ÇOCUKLARI DUYURDU

Usta oyuncunun vefatı, çocukları tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun.” denildi.

BEYNİNDE UR ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

Koray Ergün, bu yılın şubat ayında beyninde ur tespit edildiğini duyurmuştu. Tedavi sürecine giren Ergün, sosyal medya hesabından projelerine ara vermek zorunda kaldığını bildirerek “Yoğun bakımdan yeni çıktım.” mesajını vermişti.

TÜM DOSTLARIMA TEŞEKKÜRLER

Ergün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. 5 Şubat günü sol elimde güç kaybıyla hastaneye giriş yaptım. Acil servisteki ilaçlı emar sonucunda beynimde 3 cm çapında ur çıktı. Bunun üzerine 6.02.2025′ de sabah 5.43’te 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatı gerçekleşti. Çekilen tomografi sonucunda tüm parçanın temizlendiği görüldü, 15’inde biyopsi sonucunu alacağız. Tüm arayan dostlarıma teşekkürler, bu arada bu hastalık yüzünden Ankara Ekin tiyatrosunda rol aldığım oyunuma ara vermiş bulunmaktayım. Yoğun bakımdan yataklı servise ancak bugün çıkabildiğim için paylaşımları yeni gördüm, tüm dostlarıma teşekkürler.”

KORAY ERGÜN KİMDİR?

1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun olan Ergün, sahne hayatına adım attığı 1979 yılı itibariyle Devlet Tiyatroları’nda önemli bir kariyer inşa etti ve 2016 yılına kadar devam eden uzun bir yolculuğa imza attı. Shakespeare’den Orhan Asena’ya dek pek çok eserde hem oyunculuk yaptı hem de yönetmenlik üstlendi.

