Haldun Dormen Yoğun Bakıma Alındı Sağlık Durumu Stabil

haldun-dormen-yogun-bakima-alindi-saglik-durumu-stabil

97 YAŞINDAKİ USTA SANATÇI HASTANEYE KALDIRILDI

97 yaşındaki usta tiyatro sanatçısı, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle hastaneye giriş yaptı. Dormen, özel hastanede tedavi altında. Sağlık ekipleri tarafından gözetim altında tutulan Dormen’in durumunun istikrarlı olduğu ve doktorlar tarafından sürekli takip edildiği bildirildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Haldun Dormen, enfeksiyon tedavisi için özel bir hastanede tedavi görüyordu ve kısa süre önce gece saatlerinde yoğun bakıma alındı. Ünlü tiyatrocu ve yönetmen, çevirmen kimliğiyle de tanınan Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. 1955’te Dormen Tiyatrosu’nu kuran sanatçı, 1961 yılında Türkiye’de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma’yı başarıyla yönetti.

SANAT HAYATI VE ÖDÜLLERİ

1980’li yıllarda, Egemen Bostancı’nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası ve Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye taşıyan Dormen, 1985’te İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat ile 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe gösterimler gerçekleştirdi. Sanat yaşamının 72’nci yılını dolduran Dormen, aynı zamanda Devlet Sanatçısı unvanını taşıyor. 1990’lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilen Dormen, farklı festivallerde birçok onur ödülüne de layık görülmüştü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.