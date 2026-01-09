Halep’te Ateşkes İlan Edildi, Sıcak Gelişmeler Yaşanıyor

Halep Valisi Azzam el-Gharib, Şeyh Maksoud ile Aşrafiye mahallelerinde SDF üyelerinin kaçışını doğruladı. Bu durumu, “Bu bölgelerde önemli bir saha değişikliğinin habercisi” olarak değerlendiren Gharib, “İç Güvenlik Güçleri, söz konusu mahallelere konuşlanmaya hazırlanıyor ve bu bölgelerin tam güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilmiş sakinlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanması için hazırlık yapıyor” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK HAREKET GEÇTİ

Suriye Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’ye bağlı silahlı gruplara bölgeyi terk etmelerini istedi. Yetkililer, sabah 09.00’a kadar süre tanındığını ve militanların Suriye’nin kuzeydoğusuna çekilmesi için mekanizmanın kurulacağını açıkladı. Ayrıca, tahliye olan militanların yanlarında sadece şahsi hafif silah bulundurabileceği kaydedildi.

Ateşkes İlan Edildi

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’te geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, “Yeni bir askeri tırmanışı önlemek amacıyla Halep’teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahalleleri çevresinde, yerel saatle 03.00’ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildi” denildi.

ÖZEL GÖREV GÜCÜ FAALİYETTE

Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri Eşrefiye’de arama tarama faaliyetlerine başladı. Halep Valisi Azzam el-Gharib, İç Güvenlik Komutanı Albay Muhammed Abdulgani ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulkadir Tahhan mahallede inceleme gerçekleştirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, sivillerin güvenliği için Eşrefiye, Şeyh Maksud, Beni Zeyd, Süryan, Hüllük ve Meydan mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

MAHALLE KONTROL ALTINA ALINDI

Suriye ordusu, Halep’te PKK/YPG’ye ait Eşrefiye mahallelerini büyük ölçüde kontrol altına aldı. Askeri birlikler, mahalleye üç farklı yönden girerek önemli bir ilerleme kaydetti. Özel Görev Gücü Birimleri de mahalleye giriş yaptı. Terör örgütü ile ordu arasındaki çatışmalar ise bazı bölgelerde devam etmekte.

ÇATIŞMALAR GÖRÜNTÜLENDİ

Halep’te çatışmalar sürerken, yerel medya ekipleri olay yerinde canlı yayın gerçekleştirdi. Bir drone şüphesiyle ateş açıldığı anlar, canlı yayında kamera tarafından kaydedildi.

ORDU OPERASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR

Suriye ordusu, PKK/YPG’nin Halep’teki mevzilerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Önceden belirlenen ve sivillerin uzak durması istenen hedeflere havan atışları ile saldırılar düzenleniyor.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Suriye Haber Ajansı SANA, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 7’ye, yaralı sayısının ise 52’ye yükseldiğini bildirdi.

TOPÇU ATEŞİ İLE SALDIRILAR

PKK-SDG’nin bölgedeki bir yerleşim yerine topçu ateşiyle saldırıda bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, Halep’teki öğrenci yurtları ve Su İdaresi hedef alındı.

BOMBARIMAN GERÇEKLEŞİYOR

Suriye Ordusu, belirlenen SDG-PKK hedeflerini vurmaya başladı.

AB’DEN ÇAĞRI

Avrupa Birliği, Suriye Ordusu’nun operasyonuna ilişkin itidal çağrısında bulundu. Tarafların barışçıl ve diplomatik çözüm bulması gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı’ndan Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “SDG uzlaşmak istemiyor. SDG’nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. Fidan, bölgenin barışa ve istikrara ihtiyacı olduğunu belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN BİLDİRİM

Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırılardan etkilenen sivillerin sayısını 5 olarak güncelledi.

OPERASYONUN BAŞLADIĞINI DUYURDU

Suriye Ordusu, Halep kent merkezinde PKK/YPG’ye yönelik operasyon başlattığını açıkladı.

HARİTA İLE HEDEFLER BELİRTİLDİ

Suriye Ordusu, SDG’ye ait hedef alacağı yerleri harita ile birlikte paylaştı ve bölge sakinlerini bu alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ ENGELLENİYOR

PKK/YPG, Halep’in Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol noktası kuralarak sivillerin ayrılmasını engelliyor. Ayrıca, insani geçiş noktasına da saldırdı.

VERİLEN SÜRE DOLDU

Suriye Ordusu’nun PKK/YPG mevzilerine operasyon başlatacağı sürenin dolduğu ifade edildi.

TBMM BAŞKANI’NDAN ÇAĞRI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “SDG’nin Suriye’nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım” dedi.

İNSANİ GEÇİTLER AÇILDI

Halep Valiliği, SDG’nin işgali altındaki mahallelerde sivillerin güvenli bölgelere geçişi için iki insani geçidi yeniden açtı.

YARDIM HAZIRLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun operasyonlarına destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

HALEP’TE OPERASYON DUYURUSU

Suriye Ordusu, Halep’teki operasyonların başlatılacağını duyurdu.

İSRAİL’DEN TEHLİKE UYARISI

İsrail Dışişleri Bakanı, Suriye’nin Halep’te başlatacağı askeri operasyonun tehlikeli olduğunu belirtti.

HALEP’TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR

Halep’te sokağa çıkma yasağının sürdüğü bildirildi.

HASARRAHA HABERLERİ YAYINDA

Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde çekim yapan İHA’nın ekibine SDG tarafından ateş açıldığı öğrenildi.

SDG’NİN SALDIRILARI

SDG’nin Halep’te aralarındaki çatışmalara devam ettiği bildirildi. Saldırılarda bazı sivil kayıplar yaşanmış durumda.