Halep’te Gerilim Tırmanıyor: Suriye Ordusu Operasyon Başlattı

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile sürdürülen anlaşma girişimlerinin başarısız olmasının ardından Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde operasyona başladı. PKK/SDG mensuplarının bölgeyi terk edeceğini açıklamasına rağmen, anlaşma şartlarına uymadıkları ve saldırılarını sürdürdükleri duyuruldu; bazı sivil kayıpların yaşandığı ifade edildi.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Suriye resmi haber ajansına bilgi veren bir istihbarat yetkilisi, teröristlerin dört genci öldürdüğünü ve bölgeden kaçmaya çalışan birçok aileye saldırdığını bildirdi. Yetkili, milislerin “Suriye devletine karşı savaşmaya gitmeyi reddeden dört Kürt genci öldürdüğünü ve mahalleyi terk eden sakinlerin birkaç evini yaktığını” ifade etti. Suriye Savunma Bakanlığı, büyük bir hedefin vurulduğunu belirtirken, söz konusu yerin hastane olduğu iddia edildi. Ancak aslında bu bölge büyük bir SDF mühimmat deposuydu ve patlamaların hâlâ sürdüğü kaydedildi.

Suriye ordusu, çatışmaların durması sonrası PKK-YPG-SDG üyelerine Halep’in Şeyh Maksud mahallesinden çıkmaları için öğle saatlerinde ikinci kez süre tanıdı. Ordu, bölgedeki sivillerin tahliyesi için yerel saatler 16.00 ile 18.00 arasında insani koridor açacağını bildirdi. Şam yönetiminin, YPG’ye Halep’i terk etmesi için tanıdığı sürenin sona ermesinin ardından tahliye süreci devam ediyordu. Yerel kaynaklar, SDG’nin Halep’teki Şeyh Maksud Mahallesi’nden çıkmayı reddettiğini ve çatışmalara devam etmeyi seçtiğini vurguladı. ABD Suriye Özel Temsilcisi’nin Şam’a gitmekte olduğu belirtildi.

TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

Suriye yönetiminin silahlı gruplara Halep’i terk etmeleri için verdiği sürenin dolmasının ardından, YPG/SDG mensuplarının, “tahliye” süreci başlamış durumda. YPG/SDG üyeleri “ilerleyen saatlerde” Halep’ten çekilmeyi planlıyor. Teröristlerin “hafif kişisel silahları ile” Fırat Nehri’nin doğusuna geçeceği belirtiliyor. Halep’teki devlet kurumlarının da bölge sakinlerine hizmet vermek amacıyla Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine girmeye hazırlandığı kaydedildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Geçici ateşkesin sağlanmasının ardından siviller bölgeyi terk etmeye başladı. Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, güvenliğin temini için bölgede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ordu birlikleri, terör örgütünün geride bırakabileceği mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşı arama tarama faaliyetleri başlattı.

ABD’DEN ATEŞKES VURGUSU

ABD’nin Ankara Büyükelçisi, Halep’teki ateşkesin uzatılması için çalışıldığını duyurdu. ABD’nin, ateşkesi memnuniyetle karşıladığı ifade edilirken, “tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için” teşekkürleri iletildi. Kalıcı bir sükûnete ve derin bir diyaloğa ulaşılmasının umulduğu aktarılmakta. Türkiye, Suriye’deki gelişmeleri yakından izliyor ve güvenlik birimleri, Türkiye’nin temel hedefinin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması olduğuna dikkat çekiyor.

ÇATIŞMALARIN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Güvenlik birimleri, Halep’teki çatışmaların göç ve istikrarsızlık riskini artırdığına dikkat çekmekte. Son günlerde yaşanan olaylar, sivil kayıplara yol açarken, SDG’nin Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uymaması durumları endişe verici. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarı için barışçıl çözüm arayışlarını sürdürmekte ve gelişmeleri sürekli takip etmektedir. Türkiye’nin temel hedefleri arasında bölgede kalıcı bir barış sağlamak yer almakta.