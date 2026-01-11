Halep’te Kontrol Tamamen Şam Yönetiminde Sağlandı

Suriye’nin Halep kent merkezindeki askeri operasyonlar sona erdi. Suriye Ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son bölge olarak tanımlanan Şeyh Maksud’un da kurtarıldığını bildirdi. Tahliye uzlaşması çerçevesinde, terör örgütü üyeleri otobüslerle şehirden ayrıldı. Halep Valiliği, kentte kalan son SDG unsurlarının da bölgeden ayrıldığını açıklarken, Suriye Ordusu’na teslim olan yaklaşık 90 SDG militanının sorgulanacağı ifade edildi.

YARALILARA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Şeyh Maksud bölgesindeki bir hastanede bulunan yaralı SDG unsurlarının silahlarına el konulduğu, bu yaralıların Tabka kentine sevk edilmesi planlandığı belirtildi. Terör örgütü YPG/SDG unsurlarının kentten çıkarılması, Halep’in Beşar Esad’ın düşüşünden bu yana ilk kez tam anlamıyla Şam yönetiminin kontrolüne geçtiğini ortaya koyuyor. Ancak Halep Valisi Azzam el-Garib, çatışma riskinin devam ettiğine dikkat çekti. Çatışmaların, SDG’nin devlet kurumlarıyla entegrasyonundaki başarısızlık nedeniyle sürdüğü vurgulandı.

SDG’DEN ARABULUCULARA ÇAĞRI

SDG unsurları, uluslararası arabuluculara kalan yaralıların tedavisi için tahliye edilmesi ve sivillerin Halep’e geri dönmesine izin verilmesi yönünde çağrıda bulundu. SDG lideri Mazlum Abdi, arabulucuların, ateşkes ihlallerinin önlenmesi ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde evlerine dönüşleri konusunda verdikleri sözleri hayata geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

AB’TEN DİYALOG İSTEKLERİ

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, Halep’teki çatışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “AB, Halep ve çevresindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunarak, sivillerin korunmasının ve insani yardıma erişimin sağlanmasının önemini vurgulamaktadır.” ifadesini kullandı. Anouni, tarafların siyasi bir çözüm için acilen diyaloga dönmeleri gerektiğini belirterek, “Ülke genelinde istikrarın sağlanması, tüm Suriyelilerin beklentilerini karşılayacak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geçişin sağlanması için kilit bir unsurdur.” dedi.

ÇATIŞMALARIN ARKA PLANINA DİKKAT

Mart 2025’te SDG ve Şam yönetimi arasında, SDG unsurlarının 2025 sonuna kadar devlet kurumlarına entegrasyonu üzerine bir anlaşma sağlanmıştı. Ancak yıl sonunda bu entegrasyon sağlanamamış ve bölgede SDG unsurlarıyla Şam yönetimi arasındaki çatışmalar tırmanmaya başlamıştı. 6 Ocak’ta yeniden başlayan çatışmalar, Suriye Ordusu’nun gerçekleştirdiği operasyonlarla birlikte Halep’teki SDG kontrolündeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye gibi mahallelerin bu unsurlardan arındırılmasına neden olmuştu. Suriye Ordusu, operasyonun tamamlandığını bildirirken, YPG/SDG unsurlarının çatışmalarında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.