Halep’te PKK/YPG’ye Yönelik Operasyonlar Devam Ediyor

Suriye’nin Halep kent merkezinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen nokta operasyonlar kapsamında, askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, askeri birlikler güney, batı ve kuzey açılarıyla Eşrefiye Mahallesi’ne büyük oranda hakim oldu. Aynı zamanda, Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri, mahallenin içine girerek Eşrefiye’de arama ve tarama faaliyetlerine başladı. Ordu birlikleri ile terör örgütü arasındaki çatışmalar, mahallenin bazı bölümleri ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında devam ediyor.

HALKP AKINCI ORDU GÜÇLERİ

Halep Valisi Azzam el Garib, konuya dair yaptığı açıklamada, “İç güvenlik güçleri, söz konusu iki mahalleyi tamamen güvence altına almak ve yerinden edilmiş sakinlerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak amacıyla buralara konuşlanmaya hazırlanıyor.” ifadelerini kullandı.

PKK/YPG’YE YÖNELİK SALDIRILAR

Suriye’de SDG ismiyle bilinen terör örgütü PKK/YPG’nin, 6 Aralık’tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep’teki pek çok noktaya saldırı düzenlediği belirtildi. Şam yönetimi ise, terör örgütünden anlaşmalara uymasını ve Halep’teki saldırıları sona erdirerek bir çözüm bulmasını talep etti. PKK/YPG’nin saldırılarındaki artış üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün kontrolündeki Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri üzerindeki mevzilerine nokta operasyonları gerçekleştirmeye başladı.

SİVİL SALDIRILARDAN ETKİLENİYOR

Bölgedeki çatışmaların sürdüğü ve terör örgütünün Halep’te birçok sivil yerleşim alanına saldırılar düzenlediği gözlemleniyor. 6 Aralık’tan bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 9 Suriyeli yaşamını yitirirken, çoğunluğu sivil 55 kişi de yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurdu.

EŞREFİYE MAHALLESİ’NDE DÜZENLEMELER

