Halep’te YPG/SDG ile Suriye Ordusu Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor

Suriye’nin Halep bölgesinde YPG/SDG ile Suriye hükümeti arasında olaylar patlak verdi. Suriye ordusu, Halep’in mahallelerini terör örgütü unsurlarından temizlediklerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre, Halep’in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG’nin konuşlu bulunduğu yerlere yeni silahlı grupların ulaşmış olduğu ifade edildi.

PKK VE DEVRİK REJİM

Ordu kaynakları, “Takviyeler arasında PKK mensupları ile devrik rejimin kalıntıları bulunuyor.” bilgisini verdi. Söz konusu açıklamada, Suriye ordusunun sahadaki durumu hemen ve detaylı bir şekilde değerlendirdiği aktarıldı ve bu durumun örgütün tahkimatı açısından ciddi bir tehlike oluşturduğu belirtildi.

SURİYE ORDUSU ELİ KOLU BAĞLI KALMAYACAK

Ordu yetkilileri, bu grupların gerçekleştirebileceği herhangi bir askeri eyleme sert bir karşılık verileceğinin altını çizerek, “Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır.” ifadesini kullandı.