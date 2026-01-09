Halep’teki Çatışmalar: Türkiye’nin Suriye Üzerindeki Stratejisi

halep-teki-catismalar-turkiye-nin-suriye-uzerindeki-stratejisi

Halep’te YPG ve Şam yönetimi arasındaki çatışmalar dikkatle izleniyor.

ANKARA’DAN SERT AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, bu duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kardeş Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir. Bölge barışı için de stratejik anahtar niteliğindedir.” ifadelerini kullandı. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Suriye’de ‘tek devlet, tek ordu, tek Suriye’ ilkesi herkesin hakkını ve geleceğini koruyacak bir çerçevedir” diyerek, herkesin ortak bir geleceğe sahip olması gerektiğini vurguladı.

KAPSAYICI YAKLAŞIM ÇAĞRISI

Ömer Çelik, birlik olmanın önemine değinerek, “Cumhurbaşkanımızın, tüm etnik ve mezhebi gruplarıyla tüm Suriye’nin bir ve beraber olması için verdiği mücadeleye yıllar ve tüm bölge halkları şahittir” dedi. İki ordu ya da silahlı grupların bulunmasının, sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yaradığını belirtti. “Suriye’de Türkmen, Arap, Kürt ve diğer bütün kardeşlerimizin geleceği aynı istikamete bakmaktadır. Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur” ifadesini kullandı.

GERÇEK BARIŞ İÇİN BİRLİK ŞART

Çelik, “Gerçek barış, birlik içinde bir Suriye’den geçer. ‘Tek devlet, tek ordu, tek Suriye’ ilkesine karşı silah çekenlerin yabancı güç odaklarına hizmet ettiği açıktır” dedi. Ayrıca, “Emperyalizme ve siyonizme hizmet eden terör projelerinin birtakım kavramlarla yapılan ‘siyasi makyajlar’la örtülmesi mümkün değildir” diyerek durumu eleştirdi. Son olarak, “Suriye’de Kürt, Arap, Türkmen bütün kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir” diyerek, zamanın doğru adımlar atma zamanı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının, farklı etnik köken ve mezhep grupları arasında ayrımcılığa karşı çıkan bir ‘kardeşlik siyaseti’ benimsediğini ifade etti.

