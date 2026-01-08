Halep’ten 142 Bin Sivil Tahliye Edildi

halep-ten-142-bin-sivil-tahliye-edildi

Suriye Ordusu ile PKK’nın Suriye’deki uzantısı SDG arasında devam eden sıcak çatışmalar sürüyor. Bu bağlamda, Suriye Ordusu bugün Halep’teki PKK/YPG noktalarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

ŞEHİRDEN 142 BİN KİŞİ ÇIKTI

Suriye Resmi Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Suriye ordusu PKK/YPG’ye yönelik operasyon başlatacağını açıkladıktan sonra, sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye’yi terk etmesi talep edildi. Bu çağrı üzerine, 142 bin sivil şehirden çıkış yaptı.

12 GEÇİCİ BARINAK AÇILDI

Halep Merkez Müdahale Komitesi’ne dayandırılan bilgilere göre, “Seksen nakliye aracı görevlendirildi ve 12 geçici barınak açıldı; bunlardan 10’u Halep şehri içinde, ikisi ise Azez ve Afrin bölgelerinde bulunuyor. Yerinden edilme durumu devam ediyor.” açıklaması yapıldı.

HALEP’TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde, 6 Ocak’ta PKK/YPG’nin başlattığı saldırılar sonucunda 1 asker ve 5 sivil yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı. Suriye ordusu, PKK/YPG’nin temas hatlarına destek amacıyla çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile ek asker gönderdi. Çatışmalar nedeniyle kentteki resmi kurumların faaliyetleri durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitim faaliyetleri ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşlar da askıya alınmıştı. Aynı gün akşam saatlerinde, terör örgütü PKK/YPG Süryan Mahallesi’nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

SURİYE ORDUSU NOKTA OPERASYONLARINA BAŞLADI

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde SDG olarak bilinen terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik hedefleri belirleyerek, sivillerin bölgeden uzaklaşması için çağrıda bulunmuş ve Halep’te PKK/YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına başlamıştı.

