Halfeti Belediyesi’ne Yönelik Operasyonda 47 Gözaltı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde düzenlenen operasyonda belediyeye yönelik yolsuzluk iddiaları çerçevesinde 47 kişi gözaltına alındı. Aralarında eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu bu kişilerin, ihalelerde yolsuzluk yaptıkları öne sürülüyor.

İHALELERDE YOLSUZLUK İDDİASI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Halfeti Belediyesi’nde şafak vakti bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonun, kayyum dönemi ile 2019 yerel seçimlerinden 2024 yılına kadar olan süreçte gerçekleştirilen ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatıldığı bildirildi.

GENİŞ KAPSAMLI GÖZALTI LİSTESİ

Gözaltına alınan kişiler arasında, döneminde belediye başkanı görevini yürütmüş olan Şeref Albayrak’ın yanı sıra, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümen üyeleri, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin de bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, devam eden soruşturmanın kapsamlı bir şekilde sürdüğünü kamuoyuna duyurdu.

2016 KAYYUM OLARAK ATANDI, 2019’DA BAŞKAN SEÇİLDİ

Ayrıca, 2016 yılında Halfeti Kaymakamı görevine atanmış olan Şeref Albayrak, aynı yıl Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram’ın tutuklanmasının ardından belediye başkanlığına kayyum olarak atanmıştı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı olarak yarışan Albayrak, yüzde 54.9 oy oranıyla bu seçimleri kazanmıştı. 31 Mart 2024 seçimlerinde ise AK Parti’den aday olan Albayrak, DEM Parti’nin adayı Mehmet Karayılan karşısında seçimi kaybetmişti.