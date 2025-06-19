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Halil Eldemir, TBMM Komisyonu Başkan Vekili

HALİL ELDEMİR TBMM KOMİSYONUNDA GÖREVE GELDİ

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkan Vekili olarak seçildi. Bu görev, Eldemir’in siyasi kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sektörlerle ilgili önemli politikaların hayata geçirilmesine katkı sağlayacak olan bu pozisyon, yeni projelerin hızlanmasına da zemin hazırlayacak.

GÖREVİN TEMELİ

Eldemir, atandığı bu rolde, altyapı geliştirme ve ulaştırma projeleri gibi konuları yakından izleyecek. Bu alandaki çalışmaları koordine ederek, Türkiye genelinde hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Ekonomik kalkınma ile beraber, sektördeki gelişmelere de katkı sunacak olan Eldemir, bölgesel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak stratejiler geliştirecek.

GELECEK PLANLARI

Halil Eldemir’in TBMM’deki yeni görevi, Bilecik ve çevresindeki gelişmelere katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. İlgilendiği alanlarda uygulayacağı politikalar, sürdürülebilir büyümeyi destekleyerek yerel kalkınmayı da hızlandıracak. Eldemir’in gerçekleştireceği çalışmalar, milletvekilliği görevi süresince önemli bir iz bırakması bekleniyor.

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