Halit Yukay Davasında Akıllı Saat İncelemesi Başlatıldı

YALOVA’DAN BOZCAADA’YA YOLA ÇIKAN İŞ İNSANININ ÖLÜM DAVASI GÖRÜLDÜ

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek amacıyla denize açılan ve günler süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılmış olan iş insanı Halit Yukay’a ilişkin davanın üçüncü duruşması, Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

AKILLI SAAT VERİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Duruşmaya Halit Yukay’ın eşi Ourania Stypa Yukay, babası Muhittin Can Yukay ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Yukay’ın cenazesinin teşhisini sağlayan ve sol kolunda bulunan “mavi kordonlu” akıllı saatin içerisindeki verilere ulaşma konusunda Adli Tıp Kurumu Bilişim İhtisas Dairesi’nden rapor alınmasına karar verdi.

19’UNCU GÜNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Geçtiğimiz yıl 4 Ağustos tarihinde Yalova’dan “Graywolf” isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay’ın teknesi parçalanmış ve yarı batık bir halde bulunmuştu. Yukay’ın cansız bedeni ise arama çalışmalarının 19’uncu gününde, Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında, denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen “Arel 7” isimli yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmekte, gemide bulunan diğer sanıklar için de “yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma” gerekçesiyle dava açıldığı belirtiliyor.

AVUKAT SANIKLARIN TUTUKLU YARGILANMASINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan Yukay ailesinin avukatı Emine Selma Esen, Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeninin yük gemisi ile çarpışma sonrasında boğulma olarak belirlendiğini dile getirerek, sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti. Esen, Halit Yukay’ın denizde yardım beklerken kaderine terk edildiğini savundu.

Sanık kaptanın avukatı Nuri Koray Kurun ise çarpışmanın kesin olarak kanıtlanmadığını öne sürerek, mevcut Adli Tıp raporuna itiraz ettiklerini ifade etti ve olayın tüm teknik yönleriyle yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti ayrıca, ölümün boğulma nedeniyle mi yoksa vücuda isabet eden parçalar nedeniyle mi gerçekleştiğinin netleştirilmesi amacıyla Adli Tıp Üst Kurulu’ndan yeni bir rapor alınmasına hükmetti. Halit Yukay’a ait teknenin teknik belgelerinin de dosyaya eklenmesi talep edilirken, duruşma 10 Temmuz tarihine ertelendi.